Kunduzhan ve Gülabibey Mahallelerinde bulunan belediyeye ait taşınmazların, belediye iştiraki olan BELTAŞ şirketine 317 milyon TL değerinde ayni sermaye artışı olarak devredilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

BELTAŞ’a devri yapılan bulunan bu taşınmazlar, sadece kentsel dönüşüm projelerinde, rezerv konut üretimi ve inşai faaliyetlerde kullanılabilecek. Bu taşınmazların arsa olarak satışı yapılamayacak.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kararın kentsel dönüşüm çalışmalarına ivme kazandıracağını belirterek, “Şehrimizin dönüşüm sürecinde BELTAŞ’ı artık bu alanda uygulayıcı bir şirket olarak projelere dahil ettik. Bu karar, dönüşümün daha planlı ve hızlı şekilde yürütülmesini sağlayacak.” dedi.

Tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen teklif sonrası Başkan Aşgın, destek veren tüm meclis gruplarına teşekkür etti.

BELTAŞ YÜRÜTECEK

BELTAŞ bünyesinde kurulan özel birim aracılığıyla yürütülecek projeler, belediyenin doğrudan kontrolünde hayata geçirilecek. Bu yapılanma sayesinde etaplar halinde sosyal konutlar inşa edilerek, vatandaşlara uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla yeni konut edinme fırsatları sağlanmış olacak.

Aynı zamanda inşa edilecek rezerv yapılarla da kentsel dönüşüm sürecine dahil olan vatandaşların barınma ihtiyaçları daha planlı ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak. Bu alanlar modern, güvenli ve konforlu konutlara dönüştürülecek.