Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray ve Mehmet Yetik ile birlikte yol çizgi çalışmalarını inceledi. Başkan Dere, “Sıcak asfalt döküm çalışmalarımızı tamamladığımız ana arterlerimizde, yol çizgisi çalışmalarımıza başladık. Yol çizgisi çalışmalarımızı yerinde inceleyip ekiplerimizden bilgi aldık. Hızlı bir çalışmayla çizgi işlemlerimizi de tamamladığımızda yollarımız çok güzel olacak” dedi.

Yol çizgilerinin yapılmasının ardından İlçe Trafik Komisyonu kararı ile yeni bir trafik ve park düzenini hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Başkan Muhsin Dere, ilçede trafik sorununu da çözeceklerini vurguladı.

Editör: HABER MERKEZİ