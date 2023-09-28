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Çorum’un kadın bölgesel klasman futbol hakemi Nuriye Çınar Bal, Kadınlar Türkiye Süper Ligi’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor arasında oynanacak 5.hafta maçını yönetecek. Nuriye Çınar’ın maçtaki yardımcıları da Çorum bölgesinden.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Pazar günü, Ankara Osmanlı Stadı’nda oynanacak maçta Nuriye Çınar’ın yardımcılıklarını Çiğdem Varan ile Erdal Uncuer yapacak. Saat 12.00’de başlayacak karşılaşmada Ertuğrul Ramazan Boyraz da dördüncü hakem olarak görev alacak.