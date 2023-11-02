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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, BAL 6.Grup'ta, 5 Kasım Pazar günü Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor ile Ankara temsilcisi Gölbaşı Belediyespor arasında oynanacak maçta Nuriye Çınar Bal düdük çalacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda oynanacak maçta Nuriye Çınar Bal'ın yardımcılıklarını ise Bolu bölgesinden Fatih Gümüşok ile Çorum bölgesinden Çiğdem Varan yapacak. Saat 14.00'te başlayacak maçta Çorum'un il hakemlerinden Abdullah Enes Gökgüney ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.