Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 3.Lig 4.Grup’ta, yarın Trabzon temsilcisi Sebat Gençlikspor’la 23 Elazığ Futbol Kulübü arasında oynanacak 15.hafta maçının dördüncü hakemliğini Nuriye Çınar Bal yapacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak maçta Ankara bölgesi hakemlerinden Mustafa Ünver düdük çalacak olup, yardımcılıklarını ise yine Ankara bölgesinden Selçuk Gökgöz ile Nevşehir bölgesinden Turan Çelik yapacak.

Nuriye Çınar Bal, en son Kadın Futbol Süper Ligi’nde Ankara Büyükşehir Belediye ile Beşiktaş arasında 11 Aralık’ta oynanan maçta öddük çalmıştı.