Çorum’da bir kilisenin açıldığını ve gizli misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu bildiklerini söyleyen YRP İl Başkanı Kuşcu, bu konuda Leblebi TV tarafından yapılan haberde kapılara bırakılan Hristiyanlığa davet mektuplarını öğrendiklerini kaydetti.

Bu mektuplar sayesinde misyonerlik faaliyetinin artık açıktan yürütüldüğünü söyleyen ve maalesef, İslam gençliğinin misyonerlerin hurafe vaatleriyle kandırıldığını anlatan Kuşcu, ilimize yurtdışından gelen yabancı gençlerin kendi inançlarını yaşamasına karışamayacaklarını, ancak İslam gençlerine ilişilmemesi gerektiğini bildirerek: “Bu duruma asla tahammülümüz yoktur. Müslüman yurdunda salyangoz satılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Buradan ailelerimizi uyarıyoruz. Lütfen evlatlarınızı takip edin. Onlara daha fazla zaman ayırın. Bu misyonerlere evlatlarımızı kaptırmayalım” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ