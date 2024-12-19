Onaral'ın cenazesinin yarın Philadelphia Friends South Western Burial Ground'da toprağa verileceği öğrenildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Onaral'ın vefatı nedeniyle paylaşım yaptı. Bakan Kacır, paylaşımında, "Bilim dünyamızın kıymetli ismi Prof. Dr. Banu Onaral, dedesi merhum Nuri Demirağ gibi ülkemiz için çok çalışan bir insandı. Bugün kaybettiğimiz Banu Onaral hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bilim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından "Prof. Dr. Banu Onaral hocamızın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk havacılığının öncüsü Nuri Demirağ'ın torunu olan hocamız, tıpkı değerli dedesi gibi ülkemizin bağımsızlığına tutkuyla bağlı, vatansever bir bilim insanıydı. Kendisini tanımış olmaktan her zaman onur duyduğum hocamız, bilim dünyasına sayısız katkı sunan ve pek çok bilim insanı yetiştiren örnek bir şahsiyetti. Kıymetli hocama Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımını yaptı.

Prof. Dr. Onaral

Notre Dame de Sion Lisesinden mezun olan Onaral, Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi gördü. Onaral, 1978'de Biomedikal Mühendislik Doktorasını Pennsylvania Üniversitesinde tamamladı.

ABD'deki Drexel Üniversitesinde Biyomedikal Mühendisliği Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesini kuran Onaral, burayı 2015 yılına kadar yönetti. Ocak 2015'ten itibaren Onaral, "Küresel İnovasyon Ortaklıkları" Rektör danışmanlığı görevini üstlendi.

Prof. Dr. Banu Onaral'ın araştırma ve öğretim alanında akademik çalışmaları, işlevsel beyin görüntüleme, ultrason ve optik yoğunluklu biyomedikal sinyal işlemciliği ve kompleks sistemler ağırlıklı bilgi ve sistem mühendisliğine odaklandı. Araştırma grubuyla işlevsel optik beyin görüntüleme konusunda öncü AR-GE programları yürüttü.

ABD'de Ulusal Bilim Vakfı, Ulusal Sağlık Vakfı, Federe Havacılık Kurumu, Deniz Kuvvetleri Araştırma Ofisi, Deniz Piyadeleri ve DARPA gibi Savunma Bakanlığına bağlı araştırma kurumları tarafından desteklenen geniş kapsamlı araştırma projeleri yöneten Onaral, çok sayıda doktora ve yüksek lisans öğrencisine tez danışmanlığı yaptı.

Onaral, 2019'daki TEKNOFEST İstanbul'da, dedesi Nuri Demirağ'ın tasarladığı Nu. D36 uçağının sanal gerçeklik (VR) simülasyonunu deneyimlemişti.

Editör: AA AJANS