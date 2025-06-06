AK Parti İlçe Başkanı Aluç: “MHP ile aramıza fitne sokamazsınız. Yardımlar sırasıyla ulaşıyor, kimseye üvey evlat muamelesi yapılmıyor” dedi.

Nuh Aluç, bazı sosyal medya paylaşımları ve yerel basında Sungurlu’nun üvey evlat muamelesi gördüğü yönündeki yorumlara tepki göstererek, Sungurlu Belediyesi’nin daha önce yaptığı paylaşımların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Aluç, hak aramanın bir hak olduğunu ancak adil olmanın da insanî bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, AK Partili belediyelerin bu yardımları yeni aldığını, Cumhur İttifakı’nın diğer paydaşı Milliyetçi Hareket Partili belediyelere ise yardımların daha önce ulaştığını belirten Aluç, bu tür haber ve yorumlarla halk arasında fitne çıkartılmaya çalışıldığını ifade etti.

Nuh Aluç, Sungurlu halkını sağduyuya davet ederek şu ifadeleri kullandı:“Sosyal medyada ve yerel basında, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Çorum merkez ve diğer ilçe belediyelerine sağladığı imkânlar manşete taşınarak, ‘Sungurlu’muza neden yok, Sungurlu’muza üvey evlat muamelesi yapılıyor’ diye haber yapılıyor. Keşke Sungurlu Belediyemizin daha önce yaptığı paylaşımlara bir göz atsaydılar. Haber almak, hak aramak bir haktır; ama adil olmak da insanî bir görevdir. Çamur atmakla ve fitne çıkartmakla nereye varacaksınız? AK Partili belediyeler bu yardımı daha yeni aldı. Fakat Cumhur İttifakı’mızın diğer paydaşı Milliyetçi Hareket Partili belediyeler daha önce aldı. Aramıza fitne sokma ve ilçe halkını galeyana getirme çabanız çıkmaz bir sokaktır.”

Editör: Haber Merkezi