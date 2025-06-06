Bayramın kardeşlik, paylaşma ve vicdanın birleştiği özel bir zaman olduğunu vurgulayan Sungurlu Belediye Başkanı Dere, mazlumların acılarının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Hac vazifesini yerine getiren Muhsin Dere hemşehrilerinin bayramını kutladı. Dere yapmış olduğu paylaşımda; “Kurban Bayramı; inancın özüdür, teslimiyetin ifadesidir, kardeşliğin ve paylaşmanın derin bir tecellisidir. Bu mübarek günler; gönüllerin arındığı, ellerin birbirine uzandığı, kalplerin birleştiği kutlu bir zaman dilimidir.

Lakin bayram sevincimiz, dünyanın dört bir yanındaki mazlum kardeşlerimizin yaşadığı acılarla buruk düşmektedir. Bugün Gazze’de çocuklar bayram sabahına bombalarla uyanmakta; Doğu Türkistan’da bir millet inancından, kimliğinden ve hürriyetinden koparılmak istenmektedir. Hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın mazlumun yanında yer almayı tarihî ve vicdanî bir sorumluluk bilen asil Türk Milleti'nin evlatları olarak zulmün her türlüsünü reddediyoruz. Bu bayramda da dualarımızı ve kurbanlarımızı kardeşliğin yeniden inşasına vesile kılmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz.

Zira kurban, sadece bir ibadet değil; teslimiyetin, adanmışlığın ve paylaşmanın nişanesidir. Kurban, Allah’a yakınlaşmanın yolu olduğu kadar; garibe, yoksula, yetime ve mazluma yaklaşmanın da adıdır. Bu ibadet bizlere; dünyevî menfaatlerden arınmayı, ahlaki bir duruş sahibi olmayı ve millet olmanın şuurunu öğretir. Bayramın rahmeti, yalnız sofralarımıza değil; ruhlarımıza, ilişkilerimize ve toplumsal vicdanımıza da inmelidir. Her kurban; nefsiyle savaşan bir iradenin, birliği yaşatmaya yeminli bir kalbin işaretidir.

Bu duygularla; aziz milletimizin ve tüm Türk-İslam Âleminin Kurban Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor; bayramımızın, barışa, huzura, adalete ve hayra vesile olmasını; Gazze’ye, Doğu Türkistan’a ve tüm mazlum beldelere bayram sevinci getirmesini yürekten temenni ediyorum. Rabb'im, ibadetlerimizi, hayırlarımızı ve ettiğimiz duaları dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Arafat'tan tüm hemşehrilerime selam ve dualarımla...” ifadelerinde bulundu.

Editör: Haber Merkezi