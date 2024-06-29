İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2024 Yılı Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) yarın ülke genelinde gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenebilmesi için yarın (30 Haziran 2024 Pazar) günü 07.00-10.00 saatleri arasında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün açık tutulacağı dile getirildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR