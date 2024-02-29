İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2024 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) 03 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenebilmesi için 03 Mart 2024 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün açık tutulacağı dile getirildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ