Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden emekli Nihat Metineren hayatını kaybetti.

Çorum’da milliyetçi camianın tanınmış isimlerinden Selim ve Fatih Metineren'in ağabeyi olan Nihat Metineren'in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Nihat Metineren için cenazesi Cuma namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Kamu*-Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi