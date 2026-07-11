Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çorum Valisi Ali Çalgan, Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ağırladı.

Boğazkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçeye gerçekleştirilen ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirildi.

Ziyaret kapsamında Başkan Özel, konuklarıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar ve Boğazkale’nin gelişimine yönelik konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Özel, nazik ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR