Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi, Türkiye ve Ankara'ya küresel diplomaside oyun kurucu rol, savunma sanayisinde milyarlarca dolarlık ekonomik hacim ve kentsel altyapıda kalıcı modernizasyon kazanımları sağladı.

22 yıl aradan sonra Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bu tarihi zirve, hem organizasyon sürecinde sağladığı somut faydalar hem de uzun vadede ülkeye getireceği stratejik avantajlar açısından büyük önem taşımaktadır.

Zirvenin Ankara ve Türkiye geneline sağladığı ve gelecekte de sağlayacağı katkılar ana başlıklar halinde şunlardır:

SAVUNMA SANAYİSİNDE DEV ANLAŞMALAR VE KÜRESEL ÜRETİM USSU ROLÜ, 50 MİLYAR DOLARI AŞAN TEDARİK

Zirve sonuç bildirisinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni savunma tedarik anlaşması imzaladığı duyuruldu.

SAVUNMA SANAYİ FORUMU

Ankara’da düzenlenen Savunma Sanayi Forumu, Türk kamu ve özel savunma şirketlerinin uluslararası ortaklarla dev projeler başlatmasına zemin hazırladı.

“NATO 3.0" MERKEZİNDE TÜRKİYE

İttifakın yeni "NATO 3.0" vizyonu çerçevesinde, Türkiye dayanıklı lojistik hatları ve yüksek üretim kapasitesiyle ittifakın ana savunma-endüstriyel üretim ortaklarından biri haline geldi.

AMBARGOLARIN ESNETİLMESİ

Türkiye, müttefikler arası silah satışı kısıtlamalarının (CAATSA vb.) kaldırılması yönündeki tezlerini bu zirvede doğrudan kabul ettirme şansı yakaladı.

JEOPOLİTİK GÜÇ VE KÜRESEL DİPLOMASİ MERKEZLİĞİ OYUN KURUCU ROLÜNÜN TESCİLİ

32 üye ülkenin liderlerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi isimlerin Ankara'da ağırlanması, Türkiye'nin bölgesel aktörlüğünü küresel bir hakemliğe taşıdı.

TERÖRLE MÜCADELEDE ANKARA MESAJI

Türkiye’nin hassasiyeti olan terörizmle mücadele konusu, doğrudan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne girerek müttefiklerin ortak taahhüdü haline geldi.

İKİLİ GÜVENLİK PAKTLARI

Zirve marjında Türkiye ile Birleşik Krallık arasında tarihi "Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi" imzalandı.

ANKARA EKONOMİSİNE VE TURİZMİNE DOĞRUDAN CANLILIK, TURİZM VE TİCARET HACMİ

Zirve için başkente gelen 32 ülke lideri, 100'e yakın bakan, binlerce diplomat ve 3 bine yakın uluslararası gazeteci, Ankara'daki konaklama, hizmet ve lojistik sektörlerine milyonlarca dolarlık doğrudan nakit akışı sağladı.

KÜRESEL TANITIM

İki gün boyunca tüm dünya medyasının gözünün Ankara’da olması, şehrin uluslararası kongre turizmi için bir marka haline gelmesini sağladı.

ANKARA KENT ALTYAPISINA KALICI KATKILAR: PROTOKOL VE ULAŞIM YOLLARI

Zirve hazırlıkları kapsamında, Ankara Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Esenboğa Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki yollarda genişletme, asfalt yenileme ve kavşak modernizasyonları yapıldı.

KENTSEL ESTETİK VE AKILLI SİSTEMLER

Protokol güzergahlarındaki binalar yenilendi, peyzaj çalışmaları yapıldı ve şehre kalıcı akıllı sinyalizasyon sistemleri kazandırıldı.

GELECEĞE YÖNELİK KAZANIMLAR NE OLACAK?

Ankara Zirvesi'nde atılan imzalar ve kurulan diplomatik köprüler, önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye yeni nesil askeri teknolojilerin (yapay zeka ve transatlantik savaş bulutu gibi) ortak üretimi, savunma ihracatında rekor artışlar ve kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Konferansı gibi diğer dev küresel organizasyonlar için güçlü bir referans olarak geri dönecektir.

Ülkemiz Türkiye çok güzel ve jeostratejik, önemli… Ülkenin önce kıymetini bizler bilmeliyiz! Bölgemizde ve dünyada her açıdan etkili olmaya ￼devam etmeliyiz!

Ankara’da yapılan NATO Zirvesine emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine, emniyet ve jandarmaya,devletin tüm güvenlik güçlerine, tüm çalışanlara görev alanlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ayrı ayrı sonsuz teşekkürler ederim.