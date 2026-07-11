Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık Bayır-Divan bölgesinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Çorum Milletvekili Kaya ve beraberindeki heyet bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Osmancık Bayır-Divan bölgesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların etap etap hayata geçirildiğini belirtti.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, bu yıl Osmancık Aşağıdanışment, Yukarıdanışment, Güneşören, Öbektaş, Çayırköy, Akören ve Yaylabaşı köylerini kapsayan güzergâhta sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, yol yatırımlarının planlanan program doğrultusunda sürdüğünü söyledi.

2027’DE TAMAM

Çalışmaların gelecek yıl da devam edeceğini belirten Milletvekili Kaya, İstanbul-Samsun Karayolu’ndan Osmancık Gökdere Köyü’ne kadar olan güzergâhın da sıcak asfaltla buluşturulacağını ifade etti.

Çorum Millletvekili Kaya, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu yıl Osmancık Aşağıdanışment, Yukarıdanışment, Güneşören, Öbektaş, Çayırköy, Akören ve Yaylabaşı güzergâhındaki sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl Osmancık Gökdere yolunu da tamamlayarak Bayır-Divan bölgesindeki sıcak asfalt seferberliğimizi tamamlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kaya, Osmancık Bayır-Divan bölgesinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması için yatırımların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi