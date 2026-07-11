Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İl Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda; denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, mesleki eğitim ve istihdam imkânlarının geliştirilmesi ile sosyal uyum süreçlerine ilişkin konular ele alındı.

İlgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yükümlülerin rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi