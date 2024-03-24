Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Floor Curling Türkiye Şampiyonası Çanakkale’de yapıldı. 30 ilden 44 okulun mücadele ettiği şampiyonada Çorum’u Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu temsil etti. Beden Eğitimi Öğretmeni Şeyda Zengin Topuz önderliğinde Ceylin Koçak ve Yağız Dağ oyuncu grubu ile karma kategorisinde mücadele eden Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Türkiye dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attılar.



Editör: RIFAT KARA