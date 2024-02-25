Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar Floor Curling Grup Birinciliği Rize'de yapıldı. Kızlar, erkekler ve karma olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen grup birinciliğinde Çorum'u Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu temsil etti. Beden Eğitimi Öğretmeni Şeyda Topuz Zengin önderliğinde Ceylin Koçak ve Yağız Dağ oyuncu grubu ile mücadele eden Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu karma kategorisinde dördüncü olarak 22-25 Mart tarihleri arasında Çanakkale'de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Editör: RIFAT KARA