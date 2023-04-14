Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Masa Tenisi Grup Birinciliği Amasya’da yapıldı. Ülke genelinden 16 takım 52 sporcunun mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum’u Beden Eğitimi Öğretmeni Şeyda Topuz önderliğinde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu temsil etti. Almina Öztürk, Elizan Başar ve Ceylin Yılmaz oyuncu grubu ile mücadele eden Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu bölge ikincisi olarak 9-11 Haziran tarihleri arasında Kastamonu’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandılar.

Bu önemli başarıda büyük pay sahibi olan Beden Eğitimi Öğretmeni Şeyda Topuz, finale adını yazdıran öğrencilerini tebrik etti. Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu olarak spora ve sporcuya büyük değer verdiklerinin de altını çizen Topuz, çok çalıştıklarını ve bu çalışmanın sonunda finale kaldıklarını belirterek finalden de iyi bir derece ile Çorum’a dönmek istediklerini söyledi.

(Rıfat KARA)