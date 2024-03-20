Nevruz yarın (21 Mart 2024 Perşembe günü) saat 10.00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan organize ile Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kutlanacak. Etkinliğin Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliğinde kutlanacağı vurgulandı.

Buna göre programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın yanısıra mehter takımı ve halkoyunları gösterileri, açılış konuşması, şiirler, yumurta tokuşturma, nevruz ateşinin yakılarak demir dövme töreninin yapılacağı, ayrıca ip çekme, çuval, yumurta taşıma gibi yarışmaların gerçekleştirileceği belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

Editör: HABER MERKEZİ