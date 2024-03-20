Baharın gelişini, doğanın uyanışını müjdeleyen, bolluk ve bereketin simgesi Nevruz’un Balkanlar’dan Orta Doğu’ya, Anadolu’dan Orta Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır devam eden ortak bir kültür zenginliği ve kadim bir gelenek olduğunu belirten Vali Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kadim geleneği sürdürmek, tabiatın dirilişine şahit olmak bu vesileyle kardeşliği, dostluğu, dayanışma ve paylaşmayı tesis etmek Nevruz Bayramı’nın anlamını en doğru şekliyle yorumlamak olacaktır.

Milli birlik ve beraberliğin, birlikte yaşama isteğinin güçlenmesi ve dayanışmanın sağlanmasında da önemli yer tutan Nevruz’un amacına ve anlamına uygun olarak, barış iklimi ve kardeşlik hukuku içinde kutlanması, millet olarak birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.

Bu düşüncelerle, saygıdeğer Çorumluların Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyor, yeni başlangıç, uyanış ve umutların sembolü olan Nevruz Bayramı’nın başta aziz milletimiz olmak üzere tüm dünyaya kardeşlik, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”

Editör: Haber Merkezi