Nermin Hoca Cimnastik Akademi’nin yıl sonu gösterisi Çorum Devlet Tiyatrosu’nda, salonu dolduran seçkin izleyicilerin coşkulu alkışları altında gerçekleştirildi. Programda, özellikle 3 yaş favori gösteri takımı seçildi. Performans ekibi ise jimnastik gösterileriyle göz doldurdu.

Devlet Tiyatro Salonu’nda 7’ncisi düzenlenen gösteri, olağanüstü ilgi gördü ve beğeni kazandı. Son dört yıldır il içinde düzenlenen okullar arası yarışmalarda tüm kategorilerde derece yapan minik cimnastikçiler, bireysel ve takım gösterileri ile izleyicileri adeta büyüledi ve tam not aldı.

Gösterilerin sonunda çeşitli hediye çekilişleri yapıldı. ASFK Başkanı Ferhat Arıcı ve Nermin Hoca, çekilişle çocuklara top, forma ve ücretsiz cimnastik üyeliği hediye ettiler.