Eczacı Salim Duray Baykara, bobinajci Salih Güray Baykara ve bobinajci Salim Baykara’nın anneleri olan Necla Baykara bir süredir rahatsızlığı nedeni ile Özel Elitpark Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görüyordu. Baykara yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Necla Baykara’nın cenazesi yarın (14 Şubat 2025 Cuma günü) Akşemseddin Camii’nde Cuma Namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ