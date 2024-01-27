Trendyol 1.Lig 20.hafta maçında zirve mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK ile İzmir temsilcisi Göztepe Çorum'da karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Çorumlu futbolseverlerin yanı sıra Göztepe taraftarları da ilgi gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarının henüz başında konuk Göztepe Ramon Lundqvist'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Çorum FK bu gole 53.dakikada Geraldo ile cevap verdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 33'e Göztepe ise 38'e yükseltti.