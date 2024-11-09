Belediye Meclisi’nde kayyum tartışmalarıyla ilgili söz alan Cengiz, “Kayyum atamaları tartışılabilir, doğrudur, yanlıştır. Hukuki meselenin tartışılması kendi mecrasında devam ediyor” diyerek, Türkiye’nin terör belediyeciliğine teslim olmayacağını ve bunları destekleyenleri de kınadığını dile getirdi.

CHP’li üyelerin “Öcalan’ın Meclis’e davet edilmesi” sorularına ısrarla yanıt vermekten kaçınan Cengiz, “Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli’nin ağzından müzakere lafını duydunuz mu? Çeşitli entrikalarla 3-5 belediyeyi alacağım diye hesap sormak yerine devlet bunları niye yapıyor diyen bir ana muhalefet lideri var. Vatandaşı isyana çağıran değil, şehri için aşkla çalışan başkanlara destek verin” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ