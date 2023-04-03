İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 4 Nisan 1949'da kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatında (NATO) resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından yeni üye Finlandiya'nın bayrağı, NATO karargahına çekilecek.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısının ardından Avrupa güvenlik mimarisinde değişim yaşandığı gerekçesiyle tarafsızlığını bırakarak NATO'ya üye olmaya karar veren Finlandiya hükümetinin İsveç ile yaptığı üyelik başvurusu, 30 müttefik ülkenin meclislerinden onay aldı.

Son olarak Macaristan ve Türkiye'de meclislerin katılım protokollerine onay vermesiyle Finlandiya, İttifakın 31. üyesi olmak için son resmi prosedürler hariç gereken aşamaları tamamladı. Böylece NATO, yeni yaşına açık kapı politikasını sürdürerek girmiş oldu.