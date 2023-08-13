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ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’nın yeni sezon amatör futbol ligleri isim sponsorluğu çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Karakaşlar Traktör ile U18 isim sponsorluğu anlaşmasının ardından diğer kategoriler için de sponsor arayışını hızlandıran Başkan Arıcı, önceki gün Namsan sahibi Ahmet Namlı’yı ziyaret ederek destek istedi. Arıcı’nın talebine sessiz kalmayan Ahmet Namlı U17 Futbol Ligi’nin isim sponsoru oldu.

Sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Arıcı, “İlimizdeki bir çok amatör spor kulübüne maddi ve manevi olarak sponsor olan amatör sporun şehrimizdeki en büyük destekçilerinden Namsan A.Ş Sahibi Ahmet Namlı ile yaptığımız görüşme sonrasında sağ olsun bizi kırmayarak U 17 Ligimize sponsor oldu. Çorum'un Gençleri için bugüne kadar elini taşın altına koymaktan çekinmeyen her türlü spor, sanat, kültürel organizasyonu destekleyen Ahmet Namlı’ya şahsım ve amatör spor camiası adına teşekkür ediyorum. Çorum'un babayiğitleri Çorum'un gerçek evlatlarına sahip çıkıyorlar” dedi.