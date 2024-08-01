Romanya’nın Cluj takımından Durel Avounou ile anlayan Ahlatcı Çorum FK, Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Adı Gençlerbirliği ile anılan Nalepa’nın bugün Sivasspor’la oynanacak hazırlık maçının kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Geçen sezon Sakaryaspor’dan transfer edilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Nalepa, kırmızı-siyahlı formayla 30 lig maçında 2.377 dakika süre aldı ve takımına skor anlamında 4 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı. Polonyalı oyuncu, Trabzonspor’la oynanan Türkiye Kupası maçında ise 28 dakika süre aldı.