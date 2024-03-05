Ahlatcı Çorum FK’nın taraftar gruplarından Kırmızı Şimşekler’in liderlerinden Hüseyin Nalcı, Bandırmaspor’la golsüz berabere biten maçtan sonra yaptığı açıklamada, her türlü olumsuzluğa rağmen takımın başarılı olduğunu belirtirken, son düdüğe kadar koşulsuz destek olmaları gerektiğini ifade etti.

TAKIM KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Penaltıyı kaçıran Thomas’a tepki gösterilmesinin doğru bir davranış olmadığının altını da çizen Hüseyin Nalcı’nın açıklaması şöyle: “Teksüt Bandırmaspor maçında alınan golsüz beraberlikten sonra en az sizler kadar üzgün olduğumu belirtmek isterim. Takımımız, play-off yolunda son derece önemli olan bu maçta kazanmak adına elinden geleni yapmıştır. Öyle ki, takımımız rakibine pozisyon dahi vermediği maçın 90 dakikalık bölümünde net gol pozisyonlarına girmiş ve de iki kez penaltı vuruşundan yararlanamamıştır. Bunların hepsi hem sizleri, hem de beni derinden üzmüştür. Ancak, her ne kadar kabul edemesek de, futbolda bunlar var. Geçmişte daha kötü örnekleri de hepimizin malumudur.

BİZE DÜŞEN DESTEK OLMAK

Hepimiz elbette bu maçtan 3 puanla ayrılmak isterdik. Bu bağlamda da tribünlerde 90 dakika desteğimizi ortaya koyduk. Ancak olmayınca da olmuyor. Artık bu maçı unutmamız lazım. Lig ve hayat kaldığı yerden devam ediyor. Unutulmasın ki, 56 yıl sonra bu ligde mücadele eden bir kulübüz. An itibariyle geldiğimiz yer play-off potasıdır. Bandırma maçında ortaya koyduğumuz futbol ilerleyen haftalar için çok önemli sinyaller vermektedir. Bu nedenle de bizlere düşen en önemli görev takımımızın moralini bozmak değil, tam tersine skor ne olursa olsun destek olmaktır.

Kalbi bu şehir ve takım için atan herkesi bu bilinçle hareket etmeye davet ediyorum. Penaltı kaçıran futbolcuyu yuhalamak bizim tribünlerimize asla ama asla yakışmamıştır.

GÜVENİMİZ TAM

Dünyanın her hangi bir liginde, herhangi bir futbolcu penaltıyı kaçırabilir. Önemli olan şehrimizin formasını terleten futbolcularımıza koşulsuz destek olabilmektir. Şunun çok net bir şekilde bilinmesini de istiyorum: Şehrimizin tek reklam aracı olan Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nün genç ve çalışkan başkanı Sayın Oğuzhan Yalçın ve ekibi başta olmak üzere, teknik heyet ve futbolcularımıza güvenimiz tamdır. Bu doğrultuda, sezon sonuna kadar skor ne olursa olsun, büyük bir alkışı hak ettiklerini düşünüyorum. Böylesine zorlu bir ligde mücadele edip, ilk sezonunda play-off potası içerisinde yer almanın tek nedeni vardır. O da, futbol aklıyla yönetilmektir.

AKLISELİM HAREKET EDELİM

Son söz olarak diyorum ki, Aklıselimle hareket etmek, takımımızı kayıtsız ve şartsız desteklemek bizim en önemli görevimizdir. Bundan sonraki süreçte tribünlerimizde aklıselimin galip geleceğini umuyor ve bekliyorum. En güzel galibiyetler ve başarılarda görüşmek üzere.”