Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7587 sayılı Kanun'daki değişiklikle ilgili açıklamalarda bulunarak, kamyoncu, TIR şoförü ve nakliyeci esnafının yeni düzenlemede de beklentilerinin karşılanmadığını söyledi.

Nakliye sektörünün uzun yıllardır vergisel düzenlemelerde yeterince desteklenmediğini savunan Doğan, ulaşım sektöründeki bazı meslek gruplarına çeşitli vergi avantajları ve istisnalar sağlanırken, nakliyeci esnafının bu kapsamın dışında bırakıldığını ifade etti.

“ŞOFÖRLER BU DESTEKLEMELERİ HAK EDİYOR”

Araç alım satımında gelir vergisi ve KDV istisnası ile hasılata dayalı vergilendirme sistemi gibi uygulamaların nakliye sektöründe de hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Doğan, “Gece gündüz demeden çalışan, ülke ekonomisine katkı sunan, pandemi, deprem ve doğal afetler gibi olağanüstü dönemlerde hiçbir karşılık beklemeden devletinin ve milletinin yanında olan kamyoncu ve TIR şoförü esnafımızın bu destekleri hak ettiğine inanıyoruz” dedi.

“SEKTÖRÜN VERGİ YÜKÜ AĞIR”

Nakliye sektöründe faaliyet gösteren araçların uzun yol kullanımı nedeniyle yüksek yıpranma ve değer kaybına uğradığını dile getiren Doğan, mevcut vergi sisteminde akaryakıt ve yedek parça gibi sınırlı kalemlerin gider olarak gösterilebildiğini, oysa yola çıkıldığı andan itibaren oluşan birçok maliyetin bulunduğunu belirtti.

ESNAFIN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLSİN ÇAĞRISI

Yetkililere çağrıda bulunan Başkan Doğan, nakliyeci esnafının taleplerinin değerlendirilmesini beklediklerini belirterek, "Yöneticilerimizin bu konuya hassasiyet göstereceğine ve sektörümüzün sesine kulak vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda tüm meslektaşlarına seslenen Doğan, "Kazandığı her kuruşu alın teriyle hak eden tüm kamyoncu ve TIR şoförü esnafımıza kazasız, belasız, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi