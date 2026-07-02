Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve kanserde erken tanıyı yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Ulukavak Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde kurulan mamografi cihazı hizmete alınırken, meme kanseri taramaları artık bu merkezde de yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, yeni hizmete giren cihazı yerinde incelemek üzere Ulukavak Sağlıklı Hayat Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde görev yapan sağlık personelinden çalışmalar hakkında bilgi alan Zehir, kanserle mücadelede en etkili yöntemin erken teşhis olduğunu vurguladı.



Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çeken Zehir, hastalığın erken evrede tespit edilmesi halinde tedavi başarısının ve yaşam kalitesinin önemli ölçüde arttığını belirtti. Ulusal tarama standartları doğrultusunda uygun yaş grubundaki kadınların düzenli kontrollerini yaptırmasının hayati önem taşıdığını ifade eden Zehir, vatandaşları ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden yararlanmaya davet etti.

Yeni mamografi cihazı sayesinde vatandaşların modern teknolojik altyapıyla daha hızlı, güvenilir ve erişilebilir tarama hizmetine ulaşabileceği kaydedildi. Tarama programı kapsamında yapılacak çekimlerin uzman hekimler tarafından değerlendirileceği, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi süreçlerinin gecikmeden başlatılacağı bildirildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında; meme kanserinin yanı sıra rahim ağzı (serviks) ve kolorektal kanserlere yönelik taramaların da il genelinde ücretsiz olarak sürdürüldüğü belirtildi. Bu hizmetlerin KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla vatandaşlara sunulduğu ifade edildi.