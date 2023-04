Çorum Ticaret Borsası’nın olağan genel kurulu büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Seçimlerde mevcut Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ile eski Başkan Ömer Güney’in listeleri yarıştı. Çorum Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda sabah saatlerinde kurulan üç sandıkta başlayan seçimde 418 üye 14 asil ve 14 yedek Meclis üyesini belirlemek için sandığa gitti. Sandıklarda oy kullanma işlemi 15.30’da sona erdi ve oy sayımının ardından mevcut başkan Naki Özkubat güven tazeledi.

418 üyeden 335’inin oy kullandığı Ticaret Borsası’nın olağan genel kurulunda Naki Özkubat 241 oy alarak yeniden Borsa Başkanlığı’na seçildi. Ömer Güney ise 94 oy aldı.

Buna göre Naki Özkubat’ın meclis asıl üyeleri arasında şu isim ve şirketler yer aldı: “Kubatoğlu Tarım ve Yapı Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Yılmaz Kaya, Alıcılar Tarım Ürünleri Ltd. Şti., Ünlü Tarımsal Ltd. Şti., Ünlü Tarımsal Ürünler Ltd. Şti., Doya Hayvan Beslenme Hizmetleri Gıda Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti., Mehmet Ali Akaydın, User Petrol Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Fındıklar Tarım Hayvancılık İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti., Sadık Tan, İbrahim Gürbüz, Ali Rıza Ünal, Murat Longa, Kral Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Ltd. Şti., Turgut Güler.”

Beyaz Liste ile Naki Özkubat, Sarı Liste ile Ömer Güney’in yarıştığı seçimde Meclis üyelerinin seçiminin ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından ise 1’i başkan 4 yönetim kurulu üyesi, Meclis Başkanı ve üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri, 4 TOBB delegesi, 3 Hesap İnceleme Komisyonu Üyesi, 5 Akreditasyon İzleme Komisyonu üyesi için hafta içinde bir toplantı daha yapılacak.