Çorum merkeze bağlı Büyük Palabıyık Köyü nüfusuna kayıtlı olup Kıbrıs’ta yaşayan Naki Kaplan (59), hayatını kaybetti.

Celal Kaplan’ın oğlu, Güldal Kaplan’ın eşi, Görkem Cengiz Kaplan ve Gökhan Kaplan’ın babası, Sultan, Hasan, Hüseyin, Döndü ve Tekin Kaplan’ın kardeşleri olan Naki Kaplan, rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Naki Kaplan’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Merhumun cenazesi, bugün (08 Ekim 2025 Çarşamba günü) saat 13.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma merasiminden sonra Palabıyık Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi