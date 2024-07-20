Çorum FK altyapısında forma giydikten sonra ilk profesyonel imzayı da Çorum FK'da atan Nafican Yardımcı, 2020-2021 sezonun ardından Kırmızı-Siyahlı takımla yolları ayırmıştı. Daha sonra Konyaspor, 1922 Konyaspor ve 1461 Trabzon formalarını terleten Nafican Yardımcı geçen sezon ise Esenler Erokspor forması ile 2.Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Nafican Yardımcı yemi sezon için Çorum FK'nın da ligdeki rakiplerinden Şanlıurfaspor'a 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Editör: RIFAT KARA