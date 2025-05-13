Amasya'da 12 Mayıs'ta meydana gelen peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Naci Görür, "Bu fay en fazla yediye varan deprem üretiyor" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 12 Mayıs'ta saat 12.23'te 4,4, saat 12.26'da da 4,2 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Depremler, yerin yaklaşık 10,07 ve 19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntılar nedeniyle ilçede korku yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı.

Deprem başta Çorum olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Amasya Valisi Önder Bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Çok şükür bize ulaşan olumsuz bir durum yok, saha tarama çalışmalarımızı hızla başlattık. AFAD ve diğer kurumlarımız bölgede incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Öte yandan Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde depremin olduğu gün okullarda eğitime ara verildi.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN UYARI

Prof. Dr. Naci Görür, depremle birlikte yaşanan artçı sarsıntıya dikkat çekti. Görür, depremlerin, bölgedeki Merzifon-Esençay Fay Zonu ve Diphacı isimli bir fay hattı üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Amasya’nın Çetmi-Gümüşhacıköy mıntıkasında 4,6’lık bir deprem ve 4,5 artcısı oldu. Depremler Merzifon-Esençay Fay Zonunda ve Diphacı sağ lateral fayında oldu. Bu fay en fazla 7'ye varan deprem üretiyor. Merzifon-Esençay fayı KAF’a paralel bir kol. KAF’tan yüklenmiş olabilir."