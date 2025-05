Çorum’un gözde okullarından MY Koleji tarafından geleneksel hale getirilen yılsonu sergisi bugün ve yarın AHL Park AVM’de görücüye çıkacak.

Eğitimci Murat Yıldırım’ın sahibi olduğu MY Teknoloji ve Tasarım Koleji her yıl olduğu gibi bu yıl da yılsonu sergisi düzenliyor.

Teknoloji ve Tasarım Koleji öğrencilerinin birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı yılsonu sergisi bugün saat 10.00’da AHL Park AVM’de görücüye çıkacak.

AHL Park AVM’de yarın da açık kalacak olan sergiye tüm Çorum halkı davet edildi.

Editör: Haber Merkezi