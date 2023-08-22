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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, Beşiktaş’tan sağ bek Kerem Kalafat’ın transferinde mutlu sona ulaştı. Daha önce genç futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Çorum FK, sözleşme detaylarında kulübü Beşiktaş’la da anlaştı.

Bugün akşam saatlerinde Çorum’a gelecek olan Kerem Kalafat’la 3 yıllık anlaşma sağlanırken, sonraki satışından Beşiktaş’a yüzde 30 pay verileceği belirtildi.

KEREM

KALAFAT

KİMDİR?

9 Mart 2001 İstanbul doğumlu olan Kerem Kalafat, futbola 2013’te Beşiktaş’ın altyapısında başladı ve tüm altyapı kategorilerinde oynadı.

2017-2018 Sezonunda, Beşiktaş’ın 19 yaş altı ve U21 takımlarında 11 maça çıkan Kerem, 2018-2019 Sezonunda 19 yaş altı takımıyla 33 karşılaşmada yer aldı.

2019-2020 Sezonunda Beşiktaş’ın A takımıyla 6 hazırlık maçında 235 dakika süre alan Kerem Kalafat, Ziraat Türkiye Kupası maçında 1 maçta 90 dakika, Avrupa Ligi’nde ise 1 maçta 76 dakika süre aldı. Genç sağ bek, aynı sezon Beşiktaş’ın 19 yaş altı takımında ise 23 müsabakaya çıktı.

2020-2021 Sezonunun hazırlık döneminde Beşiktaş’la 1 hazırlık maçına çıkan Kerem Kalafat, 1.Lig ekibi Giresunspor’a kiralanırken, Karadeniz ekibinde 28 lig, 3 Türkiye Kupası maçı oynadı.

Sonraki sezon Uşakspor’a kiralanan Kerem, ilk yarıda 17 resmi maçta 1660 dakika sahada kaldı. Sonrasında Beşiktaş’a dönen genç sağ bek, siyah-beyazlı forma ile 2 Lig, 1 Türkiye Kupası maçında 251 dakika süre aldı.

GEÇEN SEZONU

RİZESPOR’DA

GEÇİRDİ

Kerem Kalafat, geçen sezonu 1.Lig ekibi Çaykur Rizespor’da kiralık geçirirken, 9’u ilk on birde olmak üzere 10 lig maçında 654 dakika, Türkiye Kupası’nda da ise 1 maçta 44 dakika süre aldı.

26 KEZ MİLLİ

FORMAYI

GİYDİ

Çorum FK’nın yeni sağ beki Kerem Kalafat, U16, U17, U18 ve U19 Milli Takımlarında da görev yaptı. Genç savunmacı, ay-yıldızlı formayla toplamda 26 maçta Türkiye adına mücadele etti.