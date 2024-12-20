Çorum’da doğalgazın yaygınlaşmasından bu yana, mutfak tüpleri ağırlıklı olarak ya bağ-bahçe gibi yerlerde, ya da köylerde kullanılıyor. Doğal olarak bu iş, mutfak tüpü satıcılarının ekmek kapısı.

Ne var ki, özellikle kırsal kesimlerde mutfak tüplerine otogaz doldurulduğuna sıkça rastlandığı, bazı akaryakıt istasyonlarının doğal olmayan bu talepleri geri çevirmedikleri, 100 liralık-200 liralık gibi paraya göre dolumların yapıldığı öne sürülüyor.

Konuya ilişkin şikayetlerini gazetemize ileten mutfak tüpü satıcıları, “Bizler, her türlü yasal mükellefiyetimizi yerine getiriyor, defterimizi tutuyor, vergimizi veriyoruz. Kırsal kesimde vatandaşlarımızın, belki birkaç kuruş daha hesaplı olduğu için, veya paralarına göre dolum yaptırabildikleri için boşalan tüplerini akaryakıt istasyonlarında doldurtmaya başladıklarını görmekteyiz. Bu, hem tehlikeli, hem de bizim ekmeğimizle oynanması anlamına geliyor. Bu usulsüzlüğün mutlaka önüne geçilmesi gerekir” diye konuşuyorlar.