Anahtar Parti İl Başkanı, okullarda artan güvenlik risklerine ve çocukları tehdit eden ciddi sorunlara dikkat çekerek kapsamlı bir açıklamada bulundu.

“Güvenli okul, güvenli gelecek demektir. Çocuklarımızı kaderine terk etmeyeceğiz” ifadesini kullanan A Parti İl Başkanı Müstet, eğitimde güvenlik eksikliklerinin altını güçlü bir şekilde çizdi.

Ülke genelinde her gün yaklaşık 20 milyon öğrencinin okula gittiğini hatırlatarak, bu öğrencilerin güvenliğini sağlamakta mevcut sistemin yetersiz kaldığını vurgulayan, özellikle de deprem riski taşıyan binaların durumuna değinen Müstet, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporlarına atıfla, 6 Şubat depremleri sonrasında bile okulların büyük bölümünün yeterince denetlenemediğini, güçlendirme çalışmalarının ise olması gereken hızda ilerlemediğini belirtti.

“Önlem almak için can kaybı bekleyen bir anlayışı kabul etmiyoruz!” diyen Müstet, yangın, kaza ve bağımlılık riskleri karşısında da benzer bir ihmal zincirinin yaşandığını kaydetti.

“AKRAN ZORBALIĞI

ALARM VERİYOR”

“Bolu Kartalkaya’daki yangın, Aladağ faciası ve okul kazalarında kaybettiğimiz yavrularımız hep geç kalınmış tedbirlerin bedelidir” diye konuşan Nurullah Müstet açıklamasında, sadece fiziksel güvenliğin değil, psikolojik güvenliğin de ciddi tehdit altında olduğuna dikkat çekti. PISA 2022 verilerine göre Türkiye’de her dört öğrenciden birinin akran zorbalığına maruz kaldığını ifade eden Müstet, “Zorbalık, yalnızca mağduru değil, geleceği de zehirler. Bu sorunu görmezden gelemeyiz. Okul temelli önleyici programlar kuracağız” dedi.

Ailelerin, öğretmenlerin ve yerel yönetimlerin zorbalığa karşı mücadelede aktif rol alması gerektiğini belirten A Parti İl Başkanı Müstet, bu konuda uluslararası başarılı modellerin Türkiye'ye uyarlanmasının şart olduğunu söyledi.

“OKUL ÇEVRELERİNDE ARTAN

ŞİDDET VE MADDE TEHLİKESİ”

Nurullah Müstet, okullarda yalnızca öğrencilerin değil, öğretmenlerin de güvenlik tehdidi altında olduğunu vurgulayarak öğretmenlere yönelik şiddetin son yıllarda endişe verici boyutlara ulaştığını ifade ederek; “Şiddete maruz kalan bir öğretmen, nasıl ilham verebilir? Eğitim ortamı şiddetten arındırılmadıkça, gerçek başarıdan söz edemeyiz” diye konuştu.

Ayrıca, okul çevrelerinde artan madde satışı ve bağımlılık tehlikesine işaret ederek, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre lise çevrelerinde madde satıcılarının görülme oranının yüzde 32’yi aştığını söyleyerek “Çocuklarımızı okul kapısında bağımlılığa teslim edemeyiz” diyen Müstet, okul çevresi güvenliğinin güçlendirilmesi, ihtisas sahibi okul polislerinin görevlendirilmesi ve madde bağımlılığına karşı çok katmanlı mücadele programlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

“BAĞIMLILIK YAŞI DÜŞÜYOR,

DİJİTAL BAĞIMLILIK ARTIYOR”

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca madde kullanımına karşı değil, dijital bağımlılığa karşı da sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Anahtar Parti İl Başkanı Müstet, TÜİK ve Yeşilay verilerine dayanarak, gençlerin %42’sinin sosyal medyada madde kullanımını özendiren içeriklere maruz kaldığını kaydetti.

Dijital bağımlılığın çocukların madde kullanım riskini artırdığına dikkat çekerek, “Çocuklarımızı yalnızca okul kapılarında değil, ekranların arkasında da korumak zorundayız” diyen Müstet, açıklamasında partilerinin eğitim güvenliği programı ile ilgili şu bilgilere yer verdi: “Tüm okullarda depreme dayanıklılık ve yangın güvenliği zorunlu hale getirilecek, denetimler periyodik olacak. Akran zorbalığına karşı erken müdahale ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak. Okul çevrelerinde kamera ve güvenlik görevlisi zorunluluğu getirilecek. Okul-Aile iş birliği güçlendirilerek bağımlılıkla mücadelede topyekûn seferberlik başlatılacak. Dijital bağımlılıkla mücadele için ulusal eylem planı hayata geçirilecek. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla, her okulda şiddeti izleme ve önleme mekanizmaları kurulmalı; öğretmenlere ve tüm eğitim personeline yönelik saldırılarda "kamu görevlisine karşı işlenen suç" hükümleri uygulanarak caydırıcı yaptırımlar kesin şekilde devreye sokulmalıdır. Tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, öğrenci ve çalışan sayısına göre oranlanacak şekilde yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi istihdamı zorunlu hale getirilmelidir”

Nurullah Müstet sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Bizim için bir tek evladımızın bile kaybı, koskoca bir ülkenin kaybıdır. Eğitimde güvenlik lafla değil, kararlı iradeyle sağlanır. Anahtar Parti olarak, güvenli okulların, güvenli yarınların ve güçlü Türkiye’nin anahtarını elimizde tutuyoruz. Evlatlarımızı korumak için buradayız!”

