Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Ayakkabıcılar Arastası’nda esnaf ve sanatkarlarla buluşarak, hem sorun ve taleplerini dinledi hem de öğle yemeğinde esnafa güveç ikramında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık ve Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı’nın da hazır bulunduğu yemeğin ardından değerlendirmede bulunan Milletvekili Ahlatcı, “Geleneksel hale getirdiğimiz esnaf güvecimizi Tarihi Çöplü Arastamızda kıymetli esnaflarımızla birlikte yedik. Hem hal hatır sorduk, hem taleplerini dinledik. Çorum’umuza kazandırdığımız yatırımlar için sağ olsunlar, teşekkür ettiler. Bizim için en kıymetli şey, bu samimiyet, bu gönül bağı. Çünkü biz siyaseti millet için, milletle birlikte yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de esnafımızın yanındayız; dinleyen, üreten ve çözüm getiren bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Dikici ve kunduracı esnafı ise, kendilerine güveç ısmarlayan Milletvekili Ahlatcı’ya teşekkür ederken, Yusuf Ahlatcı da, kendisine gösterilen sıcak ve yakın ilgiye teşekkür etti.

Yemeğin ardından eller semaya açılarak, bol ve bereketli kazançlar için dua edildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR