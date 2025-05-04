Toplantıya AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekilimiz Mehmet Baykan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye birim amirleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılışında Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş hem toplantı hem de mahallelerine hizmetler için Başkan Aşgın’a teşekkür ederken, AK Parti İl Başkanı Alar da kentte yapılan çalışmaları överek Belediye yönetimine ve çalışanlarına Çorumlular adına teşekkür etti.



Milletvekili Ahlatcı da programda Belediye Başkanı Aşgın’ın gönül ve AK Belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiğini vurgulayarak teşekkürlerini iletti.

AK Parti Konya Milletvekili Baykan da Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın bir program dahilinde hayata geçirdiği buluşmaları Çorum Belediyesi’nin yıllardır başarı ile uyguladığını söyledi. Mehmet Baykan, bu programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek: “Görüyorum ki, talepler ve şikayetler olsa da Çorum Belediyesi’nin çalışmalarından genel bir memnuniyet söz konusu. Bu nedenle Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İlki Bedesten’de başlayan “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programının ikincisini düzenlediklerini belirterek 2019 yılında şehre dair hangi hayal ve düşünceleri varsa bir bir hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Aşgın da Çorum Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verip, vatandaşların sorularını cevaplandırdı.

“Katılımcı ve milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla şehri birlikte yönetmeye devam ediyoruz. Bu anlamda bu programlarda güzel şehrimiz Çorum’u hep birlikte konuşuyoruz” diyen Başkan Aşgın, yaşlı bir vatandaşın “Çorum’da da TEKNOFEST düzenlensin” talebinden duyduğu mutluluğu “Demek ki Çorum’da o kadar doğru işler yapmışız ki kültür ve sanatta ve teknolojide geldiğimiz noktayı amcamız ortaya koydu” diye konuştu.