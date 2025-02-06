A Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, Türkiye’nin afet yönetimi konusundaki eksikliklerine dikkat çekerek, depremin sadece bir doğal felaket olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin imar politikaları, şehirleşme anlayışı ve afet yönetimi açısından büyük bir sınav olduğunu vurguladı.

Nurullah Müstet, "Depremi unutmak, geleceğimizi kaybetmektir. Bugün sadece acılarımızı anma günü değil, sorumluluk alma, ders çıkarma ve harekete geçme günüdür. Bilim ve liyakat temelli politikalarla Türkiye’yi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek zorundayız. Bugüne kadar yapılan hatalar, gecikmeler ve eksiklikler binlerce cana mal oldu. Biz A Parti olarak, bu gidişata dur demek için buradayız. Ülkemizi güvenli yarınlara taşımak için siyasi hesapları bir kenara bırakıp, halkın can güvenliğini merkeze alan bir yaklaşımı savunuyoruz." dedi.

Nurullah Müstet, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Deprem değil, tedbirsizlik öldürür! 6 Şubat’ta yaşadığımız felaketin ardından, Türkiye’de afet yönetiminin ne kadar zayıf olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Önlem almak için neden hep bir felaket yaşanmasını bekliyoruz? Neden bilim insanlarının uyarıları göz ardı ediliyor? A Parti olarak bu anlayışı kökten değiştirmek istiyoruz. Depremi siyasi tartışmalardan bağımsız, bilimsel çerçevede ele almalı ve uzun vadeli çözümler üretmeliyiz."