*** Bugün 6 Şubat 2025…6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız büyük ulusal felaketin, deprem yıkımının 2. yıldönümü.

*** 6 Şubat 2023 günü saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, 11 il, 124 ilçe, 6.929 köyde yıkıma yolaçmış, aynı gün saat 13.24’te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise tahribatı ve can kaybını daha da artırmıştı.

*** Ulusumuzu derinden yaralayan büyük deprem afetinde, resmi rakamlarla 53.537 yurtaşımızı kaybettik, 107 binden fazla yurttaşımız da yaralandı. Yıkılan bina sayısı 35.355, acilen yıkılması gereken bina sayısı 17.491, ağır hasarlı bina sayısı da 179.786 olarak kayıtlara geçti.

*** Büyük felaketin 2. yıldönümünde, aziz milletimize bir kez daha başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.