6 Şubat 2023’te yaşanan büyük deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına, umutlarını sanatla kanatlandıran Hataylı çocukların eserleri, Hollanda’nın Deventer kentindeki tarihi Lebuiniskerk Kilisesi’nde sergilenecek.

ÇORUM HABER’in köşe yazarı, ressam-sanat eğitimcisi Şahika Çağlar tarafından yürütülen, uluslararası “Buradayım” projesi kapsamında, Hataylı çocuklarla birlikte hazırlanan eser, Hollanda sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak hayata geçirildi.

Depremden etkilenen çocukların sanat yoluyla iyileşmesini ve kültürlerarası dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan 12 metrelik “Kuşlar” temalı sanat eseri, bugün Deventer Belediye Başkanı’nın açılışıyla ziyaretçilere sunulacak. 15 gün devam edecek bu sergi başka şehirlere ve ülkelere de taşınacak.

İyilik ve dayanışma kampanyası, bu yolla kartopu gibi büyümeye devam edecek.

SANATLA UMUT VE DAYANIŞMA

Türkiye’de, Hatay’ın farklı bölgelerinden 3000 çocuğun katılımıyla oluşturulan bu eser, sanatın dönüştürücü gücünü ortaya koyarak deprem felaketinin izlerini silmeyi ve geleceğe umutla bakmayı teşvik ediyor.

Sergiden elde edilecek gelirle, Hatay Serinyol ilçesinde Serinyol Elele Dayanışma Derneği yerleşkesinde bir Anne-Çocuk Kültür Evi kurulacak ve bir yıl boyunca giderleri toplanan bağışlarla sağlanacak.

Bu anlamlı proje, Deventer Belediyesi, Vrouwen Voor Elkaar, CDS Stadsacademie Deventer Kütüphanesi, Glocap Amerika da çocuk ve sanat vakfı TÜÇEV ve Atiye Eğitim Kurumları gibi birçok kurumun iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ

Sergi açılışında Hollandalı ve Türk müzisyenler dayanışma konseri verecekler. Sergi süresince, çocuklar ve kadınlarla iki sanat atölyesi düzenlenecek. Böylece katılımcılar sanatın iyileştirici etkisini doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak. Ayrıca bu etkinlik, Türk ve Hollandalıları bir araya getirerek kültürel diyalog ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Sergi açılmadan önce Hollanda yazılı ve görsel basınında geniş yer aldı.