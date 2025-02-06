Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 25 Ocak tarihinde Resmi Gazete’te yayımlanan düzenleme ile devlet hastanelerinde muayene katılım ücretinin 6 liradan 20 liraya, eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 liradan 45 liraya, üniversite hastanelerinde 8 liradan 45 liraya, 2. ve 3. basamak özel hastanelerde 15 liradan 50 liraya çıkarıldığını hatırlatarak, bu zamların vatandaşın sağlık hizmetine erişimini zorlaştırdığını söyledi.

Bu ücretlerin tahsilatının yine eczaneler üzerinden yapıldığına dikkat çeken Ecz. Erol Afacan, “Yaklaşık 20 yıldır, eczaneler devlet adına muayene katılım ücretlerini tahsil eden bir aracı kurum haline getirilmiştir. Bu uygulama, hem hastaların hem de eczacıların mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır.” dedi.

Afacan, çoğu müşterinin ödemesini kredi kartıyla yaptığını, eczacının banka komisyonu nedeniyle zarara uğradığını anlatarak, “Bazı hastalarımız bu ödemenin eczanenin kendi geliri olarak anlayıp ödeme yapmayı sorgulamakta veya hastanelerdeki muayene süreçlerine dair yanlış anlamalar nedeniyle eczanelerle tartışmalara girmektedir. Bu, sağlık hizmetinin doğasına aykırı bir ortam oluşturmaktadır.” ifadesini kullandı.