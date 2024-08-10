Alanya’da Türkler Güzel Sanatlar Lisesi görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan heykeltraş hemşehrimiz Mustafa Oktay, babası, merhum matbaacı Nizamettin Oktay’ın arkadaşı Mehmet Yolyapar’ı ziyaret etti.

Alanya ve Antalya’da önemli sanatsal organizasyonlara katılan, yine Polonya’nın başkenti Varşova ile yakın sanatsal ilişki içinde bulunan Mustafa Oktay, Polonya’nın 1956-60 yılları arasındaki popüler fotoğraf makinası Druh’u heykellerinde kullanıyor.

Mustafa Oktay’ın ziyaretinde, arkadaşı Onur Yolyapar da hazır bulundu.