Çorum Sanayi Sitesi esnafından, Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak sakinlerinden Mustafa Kul, ani bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.

Emine Kul’un eşi, Yaşar Kul, eczacı Belgin Kul Sivri ve Av. Fisun Kul Tetik’in babası olan Mustafa Kul’un vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Hıdırlık Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)