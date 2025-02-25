Geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Köse için anma programı düzenlendi.

Köse’nin dostları ve sevenleri ilk olarak Hıdırlık Camii’nde mevlid okutuldu. Ardından da Ovasaray Köyü Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında dualar okundu.

Anma programına Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, İş İnsanı İrfan Yaşar, Aşçı ve Lokantacılar Odası önceki dönem başkanı Burhan Balcı, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adayı Gazi Demir ile çok sayıda esnaf ve sanatkar ile Mustafa Köse’nin yakınları ve sevenleri katıldı.

Mustafa Köse’nin uzun yıllar başkanlığını yaptığı Berberler ve Kuaförler Odası’nın mevcut başkanı Aşkın Çağlayan ise anma programlarında yer almadı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ