13 milletvekili ile birlikte Çorum’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş anı defterini imzalarken Belediye’nin Çorum’da yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Elitaş, Çorum’da karşılaştığı manzara karşısında çok memnun kaldığını belirtti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunduğunu gördüğünü belirten Elitaş, Aşgın’ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Elitaş ve AK Parti heyeti ayrıca Çorum Belediyesi toplantı salonunda Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Editör: Haber Merkezi