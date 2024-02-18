CHP Sungurlu Belediye Başkan Adayı Müslüme Salo, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Müslüme Salo, beraberinde CHP İlçe Başkanı Ali Erayhan ve yönetim kurulu, Kadın Kolları Başkanı Gülay Acılıoğlu ve yönetim kurulu, İl Genel Meclis Üyesi Adayı İlhan Sabıroğlu ve partililerle birlikte Perşembe Pazarı esnafıyla buluştu.



Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Müslüme Salo, talep ve isteklerini dinledi. Salo, “Yüreklere dokunmak bu şehri daha yaşanabilir bir hale getirmek için yola çıktık. Sungurlu her zaman hizmetin en güzelini hak ediyor.” ifadelerini kullandı. Esnaf ve vatandaşların ilgisine teşekkür eden Salo, seçimlerde partilerine destek istedi.